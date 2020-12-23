怡客咖啡與三木藝術(Some Music Design)合作，將南京門市打造成「貝多芬主題咖啡館」。（怡客咖啡提供）

沒彈過鋼琴，也聽過貝多芬，台灣本土品牌怡客咖啡（Ikari Coffee）紀念樂聖250歲誕辰，打造貝多芬主題咖啡館，與三木藝術（Some Music Design）合作，將南京門市打造成「貝多芬主題咖啡館」。

貝多芬不止熱愛音樂，也熱愛咖啡，他當學徒時在筆記曾寫到：「25個格羅申，為自己和海頓買咖啡」，當時的貝多芬經濟並不富裕，花每一分錢都相當掂量，可見喝咖啡對他的生活占有相當的必須。怡客咖啡於是邀請到藝術家MasonYin莓森林，以生動的插畫呈現貝多芬對咖啡的喜愛及種種生平趣事，傳遞了品牌「No Coffee No Life & No Music No Life」的主張。

怡客咖啡推出台灣製造的貝多芬主題帆布袋、馬克杯等周邊商品、外帶杯等。（怡客咖啡提供）

怡客咖啡南京門市更將舉辦多場「音樂日常分享會」，廣邀各界音樂人演出，從郭宗翰老師的鋼琴旋律，到台灣曼陀林樂團的樂器演奏、鄧靜然老師的心靈音樂，為走進門市的消費者提供了更放鬆、紓壓的場域。

此外，在紀念的同時更與公益靠近，將插圖製成台灣製造的帆布袋、馬克杯等周邊商品、外帶杯等，將在全門市期間限定供應中。主題咖啡館將持續至2021年1月底結束。