怡客咖啡與三木藝術(Some Music Design)合作,將南京門市打造成「貝多芬主題咖啡館」。(怡客咖啡提供)

沒彈過鋼琴,也聽過貝多芬,台灣本土品牌怡客咖啡(Ikari Coffee)紀念樂聖250歲誕辰,打造貝多芬主題咖啡館,與三木藝術(Some Music Design)合作,將南京門市打造成「貝多芬主題咖啡館」。

貝多芬不止熱愛音樂,也熱愛咖啡,他當學徒時在筆記曾寫到:「25個格羅申,為自己和海頓買咖啡」,當時的貝多芬經濟並不富裕,花每一分錢都相當掂量,可見喝咖啡對他的生活占有相當的必須。怡客咖啡於是邀請到藝術家MasonYin莓森林,以生動的插畫呈現貝多芬對咖啡的喜愛及種種生平趣事,傳遞了品牌「No Coffee No Life & No Music No Life」的主張。

怡客咖啡推出台灣製造的貝多芬主題帆布袋、馬克杯等周邊商品、外帶杯等。(怡客咖啡提供)

怡客咖啡南京門市更將舉辦多場「音樂日常分享會」,廣邀各界音樂人演出,從郭宗翰老師的鋼琴旋律,到台灣曼陀林樂團的樂器演奏、鄧靜然老師的心靈音樂,為走進門市的消費者提供了更放鬆、紓壓的場域。

此外,在紀念的同時更與公益靠近,將插圖製成台灣製造的帆布袋、馬克杯等周邊商品、外帶杯等,將在全門市期間限定供應中。主題咖啡館將持續至2021年1月底結束。