少女時代出身的超人氣女星潤娥，出道多年以甜美外表、清新氣質收服大批粉絲的心，近幾年將事業重心轉往戲劇圈發展後表現亮眼，去年以電影《極限逃生》躍升一線女演員。近日潤娥除了忙著趕拍電視劇《Hush》外，也受邀登上時尚雜誌《ELLE KOREA》的封面，網路上陸續公開花絮側拍，其中一套性感的網狀透視洋裝，令粉絲看得臉紅心跳。

潤娥日前接受時尚雜誌《ELLE KOREA》邀請，與女團IZ*ONE最小成員張員瑛一同拍攝以「復古」為主題的封面寫真。在公開的照片中，潤娥穿著宮廷風白色蓬袖襯衫搭配黑色短裙大方秀出白皙美腿，另一件黑色蓬裙洋裝則是讓她像洋娃娃般甜美又俏皮。

不過，在近日公開的花絮近拍照中，才發現原來這件黑色蓬裙不僅上半身透視，胸前V領的設計更讓內搭黑Bra若隱若現相當性感，網友看到後也紛紛留言「原來這件這麼辣」、「遠看真的看不出來」、「女神真是太美了」引發話題。

由潤娥與影帝黃晸玟及「小孫藝真」景收真、朴浩山、孫炳昊等人一同演出的韓劇《Hush》，於本月11號正式上檔後話題不斷。少女時代前成員秀英也在近日推出新戲《Run On》，與好姊妹潤娥互飆演技，同樣吸引網友熱議。