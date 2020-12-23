28歲大陸女星迪麗熱巴以深邃立體的五官配上168cm高䠷身材走紅，被粉絲們封為「新疆女神」，更和古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜受封「新疆4美」。迪麗熱巴近日替時尚雜誌拍攝一系列黑白光影寫真，展現超強時尚表現力。

迪麗熱巴近日登上時尚雜誌《MadameFigaro》12月刊封面，她大膽挑戰「起床頭造型」拍最新大片，只見她頂著一頭黑直髮拍寫真，乍看之下略為凌亂，沒想到等她換上皮衣西裝後竟毫無違和感，搭配上個性帽子，帥氣穿搭在黑白光影下顯得可甜可帥，另一套則是開衩到腿根的長裙，讓白皙美腿一覽無遺，成功營造出迷人的女人味。

迪麗熱巴穿上開衩到腿根的長裙，讓白皙美腿一覽無遺。（圖／摘自微博@MadameFigaro中文版 ）

迪麗熱巴工作室也替她傳達出道以來的心境，「有些規則需要適應，更有些自我需要堅持。回歸最輕鬆自然的狀態，要做最光芒萬丈的迪麗熱巴。」粉絲們看了紛紛大讚：「溫柔又堅定的氣質好美」、「她是可甜可鹽，可柔可剛，人美聲甜，外表鎖眼球，內在留人心的熱巴」。

迪麗熱巴近日登上時尚雜誌《MadameFigaro》12月刊封面。（圖／摘自微博@MadameFigaro中文版 ）

迪麗熱巴2015年在《克拉戀人》中出演「高雯」一角走紅，出道至今顏值一直受到矚目，後續更在古裝劇《三生三世十里桃花》扮演「小鳳九」紅遍亞洲，未來她則表示自己會帶著演員這份職業的初心持續用角色傳遞魅力。