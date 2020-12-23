日本20歲女優唯井真尋(唯井まひろ)，擁有甜美臉蛋與火辣身材擄獲不少男粉絲的心。而十分會製造話題的她，近日在推特上曬出一系列送貨主題的照片，大尺度的「下衣失蹤」穿搭，令網友看得大噴鼻血。

唯井真尋在公開的照片中，穿著一件藍色PO杉，紮起馬尾戴著同色系的鴨舌帽，坐在印有「運送」貨物的貨車駕駛座上，往下一看下半身竟什麼都沒穿，大方秀出白皙腿根；另一張下車的照片，則是直接露出雪白蜜桃臀及白色丁字褲，令網友看的直噴鼻血，紛紛留言「可以指定妳送貨嗎？」、「屁股練得真好看」、「真的是性感蜜桃臀」成功製造話題。

不久前，唯井真尋也曾在推特上曬出與女優小倉由菜的合照，只見兩人疑似只穿著內衣準備工作，在等待期間便玩起了自拍，同樣吸引網友熱烈討論並轉發。

唯井真尋18歲時便踏入AV界，憑著亮麗外表與豐滿E罩杯受到大批粉絲愛戴，還在2019年的日本AV盛事「成人廣播獎」中奪下新人女優獎，讓她人氣逐漸攀升。另外，她也十分熱愛線上遊戲「英雄聯盟」並經常透過直播平台與粉絲們分享遊戲實況，而在網路上闖出名號。今年她還開設YouTube頻道與粉絲們分享生活及工作，朝向全方位發展。