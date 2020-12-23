台灣女星張鈞甯是演藝內公認的「氣質女神」，近期為了懸疑推理電影《緝魂》剪成帥氣短髮，依舊擋不住超強高顏值。張鈞甯近日在微博上曬出一組出席時尚活動的優雅寫真，她換上性感的「黑白雙面」造型，除了親身分享環保的理念，更透過穿搭大秀時髦態度。

張鈞甯近日出席Stella-McCartney ​The McCartney A to Z 宣言限時展覽體驗店活動，她先穿上正面大膽開出一條縫的黑色長袖連衣裙，搭配年度必備的同色系過膝長靴，合身的腰部剪裁大膽秀出水蛇腰，也襯托出修長纖瘦體態，整體造型挺拔有個性，兼具性感小心機，柔美又幹練，令人看了全被電暈。

另一套則是純白的牛仔裝，張鈞甯穿上經典的白牛仔外套，內搭字母設計的LOGO T卹，讓簡約造型更添細節，搭配俏麗的俐落短髮及淡妝，看起來更乾淨清爽，盡顯滿滿時尚感。

張鈞甯一連2套造型都十分吸睛，讓網友們看了直呼：「漂亮姐姐變身白馬王子啦」、「甯Boss又帥又美」、「全白look好像白馬王子」、「清新率性美翻了」、「我被迷倒了」、「百變女神」等。