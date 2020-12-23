迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版年初上市後，創下6分鐘秒殺紀錄，2021年再推「迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版」2500元。

迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版以霧黑緹花再掀收藏熱潮，外裝靈感源於經典緹花設計，承襲迪奧先生對黑色的喜愛，搭配刻印壓紋技術，將緹花印於霧黑皮革質感盒身，宛若高級訂製配件，成為時尚迷跟彩妝迷爭相收藏夢幻單品。