精品美妝迪奧推緹花氣墊粉餅 宛若時尚配件 20:082020/12/23 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版」2500元（見圖，迪奧提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版年初上市後，創下6分鐘秒殺紀錄，2021年再推「迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版」2500元。 迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版以霧黑緹花再掀收藏熱潮，外裝靈感源於經典緹花設計，承襲迪奧先生對黑色的喜愛，搭配刻印壓紋技術，將緹花印於霧黑皮革質感盒身，宛若高級訂製配件，成為時尚迷跟彩妝迷爭相收藏夢幻單品。 迪麗熱巴開衩炸出激瘦腿根 慵懶性感造型噴女人味 迪麗熱巴深V高衩裙包不住豪乳 扯落肩帶性感美背看光 #緹花 #迪奧 #氣墊粉餅 #超完美 #柔霧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小紅書熱搜、神仙眼影推「打亮餅」 打造年末最精緻妝容 18:282020/12/15 美妝 寬心園推「牛轉錢坤」年菜預購銷量估增2成 12:092020/12/20 財經 頂級美妝瘋聯名 卡通明星助陣買氣旺 19:302020/12/17 消費 香奈兒女士獅子座 獅身成時尚守護者 04:102020/12/21 時尚消費 新光三越全台50場跨年活動 單筆滿3000送200起 09:002020/12/19 生活 簡秀枝》看李玉玲帶領法人化高美館精彩轉身 15:062020/12/18 生活 不甩新冠爆發狂開趴 美國務卿蓬佩奧接觸確診者隔離 08:212020/12/17 國際 新創品牌OASIS 成奧迪充電夥伴 04:102020/12/23 產業特刊 2020線上印度臺灣形象展 經貿合作再進化 22:412020/12/16 財經 外交部重申：駐美代表處更名是長期目標非進行式 12:022020/12/22 政治 馬蘇穿藍薄紗秀半邊肩線 強光一打洩內在美 18:002020/12/16 名人 時尚熱門新聞 「美乳女神」確診後首登封 透視衣配三角褲上下皆露洩惹火身材 - 名人 - 時尚 「寫真黑鑽石」吊帶泳裝V到肚臍 包不住大尺寸酥胸 - 名人 - 時尚 潤娥側拍私照流出 透視洋裝V到肚臍惹火黑bra全都露 - 名人 - 時尚 海蒂克隆16歲高顏值女兒也出道 下半身沒穿洩腿根黑影 - 名人 - 時尚 女星只穿蕾絲內衣 下半身透視三角小褲全現形 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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