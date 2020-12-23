頂級保養克蘭詩針對敏感肌，推出快樂鼠尾草舒敏系列，全系列包括快樂鼠尾草舒敏保濕乳1850元、快樂鼠尾草舒敏調理油2150元、快樂鼠尾草舒緩凝膠1350元。

品牌自1977年首度推出針對敏感肌膚設計的保養以來，歷經4次升級，累積超過40年研究專業，以「快樂鼠尾草」為核心配方，推出系列新作，品牌表示，今年度業績有兩位數字成長，未來將朝向少即是多的保養方向去推行，讓消費者用到最適用的產品。