頂級保養克蘭詩搶攻敏感肌市場 推快樂鼠尾草舒敏系列 20:072020/12/23 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快樂鼠尾草舒敏保濕乳1850元（見圖，克蘭詩提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頂級保養克蘭詩針對敏感肌，推出快樂鼠尾草舒敏系列，全系列包括快樂鼠尾草舒敏保濕乳1850元、快樂鼠尾草舒敏調理油2150元、快樂鼠尾草舒緩凝膠1350元。 品牌自1977年首度推出針對敏感肌膚設計的保養以來，歷經4次升級，累積超過40年研究專業，以「快樂鼠尾草」為核心配方，推出系列新作，品牌表示，今年度業績有兩位數字成長，未來將朝向少即是多的保養方向去推行，讓消費者用到最適用的產品。 COZZI Blu和逸桃園館 廚師當日現做年菜搶市 鉑翡斯送暖 認購庇護工場禮盒 #鼠尾草 #快樂 #舒敏 #50元 #頂級保養 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進口車商競蓋展間 2年砸百億 04:102020/12/22 財經焦點 台北遠東年菜外帶熱賣 早鳥殺到85折 19:412020/12/22 生活 疫外火熱 超商年菜預購戰開打 04:102020/12/23 產業．科技 香格里拉台北遠東 年菜外帶熱賣 04:102020/12/23 證券．權證 跨年禮新光三越邀百萬會員回娘家 扣點送10倍購物抵用金 12:402020/12/23 生活 5G新機報到 小米10T與小米10T Pro壓軸亮相 14:592020/12/23 科技 單一麥芽威士忌 麥卡倫The Red Collection 04:102020/12/22 產業特刊 獨〉一壺普洱茶12888元 退休「鞋王」攜手欣葉獻「寶」 09:332020/12/23 生活 凱擘推耶誕系列節目、好萊塢強片、跨年音樂會壓軸登場 13:532020/12/22 財經 DK時尚精品窗 頂級門窗新體驗 04:102020/12/23 產業．科技 玉膳坊月子餐 元旦參加婦幼展 04:102020/12/23 產業．科技 時尚熱門新聞 「美乳女神」確診後首登封 透視衣配三角褲上下皆露洩惹火身材 - 名人 - 時尚 「寫真黑鑽石」吊帶泳裝V到肚臍 包不住大尺寸酥胸 - 名人 - 時尚 潤娥側拍私照流出 透視洋裝V到肚臍惹火黑bra全都露 - 名人 - 時尚 海蒂克隆16歲高顏值女兒也出道 下半身沒穿洩腿根黑影 - 名人 - 時尚 女星只穿蕾絲內衣 下半身透視三角小褲全現形 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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