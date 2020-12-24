日本婚戒第一品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）向來是日本新人挑選婚戒的首選，迄今已見證數千萬對新人的告白求婚，經驗十分豐富，為此銀座白石分享求婚的四大成功要訣，助準新人一臂之力，成功邁向結婚禮堂。

銀座白石EXELCO DIAMOND Wild Rose系列套戒。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

第一招：鑽石一定要閃亮。打開戒盒的一刻，除了鑽石的大小外，鑽石是否閃耀迷人，也是關鍵，銀座白石的鑽石擁有GIA、Sarine Light、CGL三重國際鑽石認證，國際光澤測定「Sarine – Light」為最高等級。

銀座白石EXELCO DIAMOND Wild Rose系列套戒。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

第二招：說設計、聊故事。銀座自石的「故事套戒」背後都有一個故事，將感人的愛情故事化作靈感融入設計當中，獻上婚戒時不妨也在告白中加上一段愛情故事，可讓對方心動、忍不住想要擁有。

第三招：精緻工藝。銀座白石對工藝十分講究，尤其著重在細節，讓人忍不住想就近鑑賞，尤其是職人內圓弧工法的戒圈設計，一旦套住就舒服到捨不出取出，增加求愛勝率。

銀座白石EXELCO DIAMOND Lien Infini系列套戒。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

第四招：售後服務。銀座白石提供終身保固服務，除了可調節戒圍、清先保養、修復之外，還可在求婚成功後上門挑選喜愛的戒台款式，直到滿意為止，讓求愛萬無一失，且如維護婚姻一般常保如新，永不褪色。