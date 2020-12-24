愛馬仕Heure H腕表搭配精鋼表鍊，更加優雅。13萬6900元。（HERMES提供）

愛馬仕（HERMES）春夏新品上架，今年新款腕表融入繽紛五彩的元素，充滿樂觀愉悅的正能量，經典Arceau腕表的表盤也融入太陽光芒萬丈的圖案，靈感源自藝術家Fred Rawyler的絲巾圖案《太陽》，一掃2020年全球因疫情深陷抑鬱灰澀的氣氛，別具意義。

深受愛馬仕迷喜愛的Heure H腕表，今年春夏配備全新的金屬鍊帶，感覺更加優雅時尚，柔順服貼的表鍊是以小正方形的鍊節組合，與表盤形狀相呼應，彷彿與腕表連成一體，並搭配隱形折疊扣，更添視覺美感，有鑲鑽與無鑽等三種款式可供選購。

新款Arceau腕表也有了新表情，表盤上陽光普照般的萬丈光芒，源自藝術家Fred Rawyler於2013年為愛馬仕設計的絲巾圖案《太陽》，太陽圖案的表盤有塗覆半透明藍色或灰色清漆的款式，彷彿漂浮在表盤上，最特別的是有12顆鑽石鑲在藍寶石水晶鏡面上，充滿創意。

愛馬仕自2015年攜手Apple Watch，今年即將邁入第六年，全新第六代Apple Watch Hermes增加更多繽紛多彩的表帶，包括辣椒紅、橘、琥珀黃、竹子綠、海軍藍和銀蓮花紫等，全新Hermes Circulaire表面設計更添時尚感，全新的Hermes Attelage表耳設計致敬愛馬仕的馬術傳統，讓愛馬仕的時尚元素更添凸顯。

愛馬仕Arceau Soleil腕錶，藍寶石水晶鏡面上鑲嵌鑽石時標，表面刻有太陽紋，33萬5900元。（HERMES提供）

第六代 Apple Watch Hermes系列腕表，竹子綠色Swift小牛皮表帶1萬900元，含表整組售價4萬400元。（HERMES提供）