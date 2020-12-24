GUCCI標榜「既方且圓」、「既男且女」的Grip腕表，設計靈感源自街頭的滑板運動，充滿街頭潮流風情。近日GUCCI創意總監Alessandro Michele邀請來自全球各地的街頭運動愛好者一同詮釋Grip 腕表的青春活力，透過影像展現勇於挑戰傳統、展現個人風格。

街頭運動愛好者來自全球各地，包括巴黎、柏林、成都、紐約到洛杉磯等，包括非二元性別的美國職業滑板選手Leo Baker、滑板神童兼音樂人Cher Strauberry、籃球員兼饒舌歌手Paperboy Prince、巴黎舞者Sulian Rios、柏林溜冰選手Sara Lancerio和中國長板高手多多（Duo）等，都是熱愛街頭運動的好手，與Grip腕表的街頭精神不謀而合。

GUCCI的Grip計時腕表，40mm，5萬6000元。（GUCCI提供）

紐約籃球員兼饒舌歌手Paperboy Prince佩戴GUCCI的Grip腕表。（GUCCI提供）

Grip腕表的外型獨特，方圓形的表面，轉盤指示小時和分鐘的顯示窗，外觀俐落簡潔，設計風格強烈，為配合Grip腕表與街頭運動愛好者的合作，GUCCI特別推出七款Grip腕表在Gucci應用程式亮相，透過虛擬實境的方式試戴Grip腕表，饒富趣味。