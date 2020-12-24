寶齊萊馬利龍飛返計時碼表系列（Manero Flyback）新推出三種新色表盤款式，售價22萬元。（Carl F.Bucherer提供）

馬利龍（Carl F.Bucherer）旗下經典系列腕表玩色彩，不僅時尚有型。今年夏季飛返計時碼錶系列（Manero Flyback）推出藍色面盤款，廣受歡迎，秋冬再加碼推出橄欖綠、褐和白三種顏色的表盤，陣容更加堅強。充滿運動感的柏拉維三地時間計時碼表（Patravi TravelTec）今年也換上四種鮮明色調，呼應春夏秋冬之美，更加吸睛。

寶齊萊馬利龍飛返計時碼表系列（Manero Flyback）是品牌的經典表款，新增飛返計時的功能，讓腕表更添科技時尚感，繼藍色面盤款後，今年再增三種顏色面盤的款式，搭配專為馬利龍飛返計時碼表設計的精鋼九節鍊帶，更添典雅氣質。

寶齊萊今年全新登場的柏拉維三地時間計時碼表（Patravi TravelTec），也以四種鮮明色調分別展現春夏秋冬之美，是迎接2021年的最佳時尚配件，實用的三地時間顯示與精準計時功能，可提醒遠距視訊的跨國際會議，對國際商務人士來說十分便利。

寶齊萊品牌全球行政總裁Sascha Moeri為這款表下了最佳註解，他說：「經歷過去數月的艱難挑戰，我們認為現在需要為生活注入活力，為各地表迷的腕上增添一點色彩。柏拉維三地時間計時碼錶的精髓在於可將身處不同時區及地方的人們連繫起來，此刻顯得別有意義。」

寶齊萊馬利龍飛返計時碼表系列（Manero Flyback）新，灰藍色表盤，售價22萬元。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊柏拉維三地時間計時碼表（Patravi TravelTec），以四種鮮明色系展現春夏秋冬之美，35萬元。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊柏拉維三地時間計時碼表（Patravi TravelTec），以四種鮮明色系展現春夏秋冬之美。（Carl F.Bucherer提供）