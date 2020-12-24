瑞士品牌歐米茄（OMEGA）在年節慈善感恩季節推出兩款碟飛（Tresor)系列慈善腕表，在腕表六點鐘的日期視窗藏有一隻可愛的泰迪熊，每到當月的8日時，泰迪熊就會現身，十分可愛，有拋光精鋼款和鑲鑽款兩種款式，凡購買泰迪熊慈善表就將部分營收捐贈奧比斯醫療團隊，用於眼科飛機醫院的運作。

歐米茄（OMEGA）在年節慈善感恩季節推出碟飛（Tresor)系列慈善腕表，六點鐘的日期視窗藏有可愛泰迪熊，精鋼款21萬2000元。（OMEGA提供）

歐米茄（OMEGA）在年節慈善感恩季節推出碟飛（Tresor)系列慈善腕表，六點鐘的日期視窗藏有可愛泰迪熊，精鋼款21萬2000元。（OMEGA提供）

歐米茄（OMEGA）在年節慈善感恩季節推出碟飛（Tresor)系列慈善腕表，鑲鑽款38萬6000元。（OMEGA提供）

OMEGA的慈善腕表在日期窗藏有一隻可愛的泰迪熊，背後有個感人的典故，奧比斯醫療團隊在為失明兒童動手術後，都會送給孩子一隻泰迪熊作為獎勵，因此當孩子在重見光明時，眼裡看到的泰迪熊不僅是個玩具，且是美好光明的象徵，而「8」在中國又是吉祥的數字，用泰迪熊來取代「8」，顯得更加有意義。

奧比斯醫療團隊是國際NGO非營利組織，自2011年以來OMEGA即贊助奧比斯醫療團隊前往世界各地最貧困地區對抗可預防性盲疾，今年OMEGA推出兩款40mm精鋼慈善腕表，有拋光精鋼與鑲鑽兩種款式，搭載8511機芯，18K玫瑰金擺輪橋板，泰迪熊與亮漆裝飾秒針一樣都是高雅的淡藍色，搭配藍色皮革表帶與拋光針扣，更添奢華品味。