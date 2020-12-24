南韓女子天團TWICE，不久前才發行數位單曲《I CAN’T STOP ME》，本月18日便火速回歸再發行全新單曲《CRY FOR ME》。TWICE成員近日為了宣傳新歌頻頻在官方社群平台上曬出造型側拍，而日籍成員Mina的造型最是吸引目光。

TWICE近日人氣再度爆棚，除了在2020 MAMA亞洲音樂大賞拿下「最受歡迎藝人」和「Worldwide Fans’Choice」大獎外，也在2020 TMA頒獎典禮上獲得「年度藝人賞」的殊榮，加上單曲《I CAN’T STOP ME》的MV，在短短一個月內便創下1億次點閱的驚人佳績，讓TWICE在音樂下載排名上始終榜上有名。

TWICE藉著這波氣勢於本月18日發行全新單曲《CRY FOR ME》，TWICE成員也陸續在官方IG上公開個人造型側拍。其中，成員Mina所穿的黑色洋裝最是吸睛，雖畫面已經過黑白濾鏡處理，但胸口挖空的設計還是讓飽滿半球一覽無遺，吸引超過113萬人按讚，粉絲更紛紛留言「天哪！愛死這造型」、「黑白畫面一樣美慘」、「Mina越來越性感了」。

Mina在去年7月時，曾因爆發舞台恐慌症而暫停活動，不僅出門時總是低著頭避開媒體，看上去也十分緊張，好在那段時間有媽媽及成員們的陪伴讓她逐漸恢復自信，並以單曲《I CAN’T STOP ME》重回舞台。本月30日Mina也即將推出個人首本寫真書《Yes, I am Mina》，令粉絲們相當期待。