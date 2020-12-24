25歲大陸女星宋妍霏（Cecilia）近日與鹿晗、吳磊合作主演的青春熱血勵志劇《穿越火線》走紅，因長相甜美、身材火辣被譽為「翻版泫雅」，人氣飆升中。宋妍霏近日以一身鏤空西裝登上節目，展現前凸後翹的完美身材。

宋妍霏近日身穿一套露腰黑西裝登上節目《明星大偵探》第六季，暗黑系穿搭看起來華麗又亮眼，腰間點綴上宛如漁網的細緻剪裁，讓水蛇腰一覽無遺，腿部鏤空設計也相當性感，她更戴上紅色頸鍊與薄紗手套打造出層次感，手拿鮮豔的紅蘋果，化身暗黑女巫，眼神之中充滿野性的魅力，魅惑造型十分吸睛。

宋妍霏近日身穿一套露腰黑西裝登上節目《明星大偵探》第六季。（圖／摘自微博@瑞丽网）

宋妍霏私下擅長獨特穿搭風格圈粉無數，這次再度以超強的時尚表現力讓粉絲們看了大讚：「宋妍霏的氣場實在太帥了吧」、「好像韓星」、「真的好會混搭」、「腿超級長耶」、「身材太好了，妥妥的小腰精」等。

宋妍霏更戴上紅色頸鍊與薄紗手套打造出層次感，手拿鮮豔的紅蘋果，化身暗黑女巫。（圖／摘自微博@瑞丽网）

宋妍霏從小生活在澳大利亞，16歲時被星探發掘後遠赴韓國追夢，並進入韓國娛樂公司JYP擔任練習生，隨後因腿傷沒有在韓國出道就回到大陸，在首部影視作品《錦衣夜行》中飾演小郡主「徐茗兒」，正式出道進入演藝圈。