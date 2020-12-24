南韓知名女星宋慧喬，雖已長達一年沒推出作品，但人氣始終不減。11月剛度過39歲生日的她也疑似為了明年做準備，陸續登上各大時尚雜誌，並在新一期的《W Korea》雜誌中首次公開下一步動向。

宋慧喬2016年因拍攝夯劇《太陽的後裔》與男星宋仲基擦出愛的火花，隔年順利步入禮堂成為一段佳話，未料美好的婚姻只維持短短一年多便在去年畫下休止符，讓全世界影迷譁然，宋慧喬也趁此機會宣布將休息一段時間不再推出影視作品。

宋慧喬日前接受時尚雜誌《W Korea》邀請擔任1月號封面人物，為2021打開新的一頁。網路上也陸續公開多張美照，只見宋慧喬頭戴王冠，以誇張的紫色眼影與黑色眼線展現女王的霸氣，其中一套她穿著紫粉色V領上衣搭配湖水綠高衩長裙的造型，更直接秀出白皙腿根，成功吸引網友的目光。

另外，宋慧喬也難得在這次的專訪中透露「一直努力想減少作品之間的空白期，但有時候卻不是那麼順利，接下來將更靈活的去挑選角色，並且一定要在2021推出新作品」宣告回歸，令粉絲們相當期待，紛紛留言「終於等到女神回歸了」、「期待新作」、「喬妹狀態真好，已等不及了」。