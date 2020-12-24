南韓大勢女團BLACKPINK成員之一的Jisoo(金秀智)，出道4年憑著精緻亮麗的外表及獨特的個人魅力獲得大批粉絲喜愛。近日Jisoo接下精品代言，並與時尚雜誌《ELLE KOREA》合作拍攝一系列形象照，事後她也還在個人社群平台上曬出絕美側拍照，吸引網友的目光。

BLACKPINK於10月發行首張正規專輯《THE ALBUM》，並與Netflix合作推出首部紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》後，緊接著推出全球線上演唱會「THE SHOW」令粉絲相當期待。但礙於疫情的影響，讓她們原訂本月27日所舉辦的線上演唱會順延至明年1月31日下午兩點舉行。

即使如此，BLACKPINK成員們的行程依然相當忙碌。Jisoo近日除了接下電視劇《雪滴花》的女主角外，也擔任起精品品牌Cartier的形象大使，並在網路上公開一系列美照，掀起網友熱烈討論。

隨後，Jisoo也在個人IG上PO出當天拍攝的造型側拍，只見她穿著一件吊帶格紋長裙外搭黑色毛衣罩衫，領口V過胸的設計使內搭蕾絲小可愛一覽無遺，配上Jisoo堅定又冷艷的表情電暈一票粉絲，吸引超過426萬人按讚，紛紛留言「這是什麼神仙顏值」、「美到我說不出話來」、「我的天哪！眼神會殺人」引發話題。