韓國性感女星克拉拉(Clara/李成敏)，出道多年憑著天使臉孔、魔鬼身材受到大批粉絲喜愛，還因此有了「亞洲第一美」的稱號。為了迎接耶誕節的到來，克拉拉也特別在社群平台上曬出「平安夜穿搭」，大秀火辣曲線令網友看得直噴鼻血。

克拉拉於2004年自網路美女照片競賽中獲得第一名後，逐漸在網路上累積人氣，後來也進入演藝圈，陸續在《童顏美女》、《拜託了，機長》、《急診男女》、《大力女子都奉順》等電視劇中露面，2016年開始轉向大陸發展也在《情聖》、《胖子行動隊》、《沉默的證人》等電影中獲得不錯的成績，粉絲遍及大陸各地人氣迅速攀升。

今日(24號)為一年一度的平安夜，克拉拉工作之餘不忘在微博及IG上祝福粉絲並PO出一系列性感福利照。只見克拉拉穿著一件大紅色貼身平口洋裝並戴上應景的麋鹿髮箍秀出一雙白皙長腿，領口超低胸的短裙設計使她一個彎腰性感鎖骨與飽滿北半球呼之欲出，凹凸有致的性感曲線令粉絲看得忍不住留言「最美風景線」、「姊姊身材太好了」、「讓人忍不住集中視線」。

克拉拉近日除了飛往大陸忙著趕拍新戲外，也為了即將在明年1月上檔的賀歲電影《大紅包》積極宣傳，並在其中飾演到處跑龍套的火辣女演員。另外，她也在個人IG上分享近日拍戲的近況，都令粉絲們相當期待。