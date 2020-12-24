搶購冬裝趁現在！UNIQLO近日推出的歲末新年祭SALE，從12/25至1/7超過千款日本高機能禦寒商品5折起，更連早春新品針織與厚T都同步登場，有穿上日本、體驗日本、帶走日本3大主題，療癒台灣人年終不能出國的日本失落症。

跨年許多人熱愛到戶外探索迎接新年第一道曙光，此時需要UNIQLO招牌抗濕冷羽絨系列。「女裝特級極輕羽絨連帽外套」好收納特性隨時攜帶立即保暖；「女裝特級極輕羽絨繭型連帽外套」特殊短版繭型設計比例更好；「男裝無縫羽絨連帽外套」更保暖防風適合爬山穿著。

跨年許多人熱愛到戶外探索迎接新年第一道曙光，此時需要UNIQLO招牌抗濕冷羽絨系列。（圖／品牌提供）

針對都會上班族跨年晚會，把握一加一輕鬆穿搭就能保暖又時尚，「男裝特級極輕羽絨輕薄型背心」2 WAY領設計，下班直接把領口反摺成V領款式就能帥氣跑趴；「女裝特級極輕羽絨背心」領口拉鍊豎起即可營造高領視覺效果；背心內可直接單穿「男女裝HEATTECH 棉質圓領T恤」，或是在襯衫內加件「男女裝極暖HEATTECH系列發熱衣」下班直接去看跨年演唱會也不怕。

針對都會上班族跨年晚會，把握一加一輕鬆穿搭就能保暖又時尚。（圖／品牌提供）

冬末初春不妨像日本女星今田美櫻穿上針織單品，展現日式質感女人味。早春新品除針織與厚T新品新色外，更有趣味聯名如PEANUTS × Yu Nagaba UT 與 HOKUSAI UT全新上市，即使不出國也能穿出日系當紅時尚。