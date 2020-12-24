大陸女星韓丹桐以清新外貌及高雅氣質走紅，曾在由周迅、霍建華主演的古裝宮鬥劇《如懿傳》中飾演後宮悲情美人「儀貴人」，人氣居高不下。韓丹桐近年頻頻受邀亮相時尚活動，近日則穿出一套浮誇禮服大秀驚人的長腿。

韓丹桐近日化上淡雅的復古妝容，選穿一套Carolina Herrera黑色蝴蝶結裙裝，火辣出席2020搜狐時尚盛典，單肩設計搭配收腰剪裁，讓白皙的直角肩全被看光，盡顯修長的美腿比例，點綴上超大蝴蝶結，完美展現優雅俏皮的個人風格。

韓丹桐近年頻頻受邀亮相時尚活動，近日則穿出一套浮誇禮服大秀驚人的長腿。（圖／摘自微博@搜狐时尚）

韓丹桐除了穿上短裙大秀美腿，更搭配Jimmy Choo蕾絲高跟鞋，把整體比例襯托得更修長，性感指數破表。韓丹桐也大方公開自己的禦寒妙招，「走紅毯如果穿長裙，就會在禮服裡穿秋褲（衛生褲），穿短裙就會貼暖暖包。」

韓丹桐除了穿上短裙大秀美腿，更搭配Jimmy Choo蕾絲高跟鞋，把整體比例襯托得更修長。（圖／摘自微博@搜狐时尚）

韓丹桐的好比例讓粉絲們看了如癡如醉，紛紛回應：「這長腿比例真是沒在客氣」、「姐姐的腿不是腿」、「閃到眼的不是裙子，是長腿」、「 170的身高腿就佔2/3太好看了」、「想問丹桐：你腳腕有多細？！」、「氣場全開太有範了」等。