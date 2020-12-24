adidas近期推出一系列秋冬太空系列酷帥黑銀配色的服飾及鞋款，新生代男歌手J.Sheon及戲劇女神謝欣穎都現身活動現場，分別以adidas自NASA ARTEMIS計畫汲取靈感所設計的Ultraboost 20 Space Race太空主題跑鞋為主角，輕鬆用運動風造型穿出最帥的派對穿搭。

謝欣穎選穿白色短版運動背心下搭黑色縮口長褲，外罩透膚外套，露出小蠻腰與雙肩，展現性感小心機，腰間再繫上金屬亮光小包彰顯腰部曲線；鞋款是白色的Ultraboost 20，迷人的純白鞋面運用金屬銀帶出未來科技感，鞋上的一抹螢光橘則為鞋款增添亮點。

謝欣穎選穿白色短版運動背心下搭黑色縮口長褲，外罩透膚外套，露出小蠻腰與雙肩。（圖／品牌提供）

若是不敢單穿運動內衣的女孩，也可以換上短版細肩帶背心或bra top，展現獨特混搭潮流。深色系穿搭的謝欣穎，以Space Race系列服飾袖子上的搶眼金屬銀色色塊成功搶鏡，搭配靚黑Space Race系列Ultraboost 20，呼應帥氣的太空感。

對於熱愛工裝風格的男性，則可以參考J.Sheon的穿搭，以白色三線外套搭配大地系寬褲，腳踩銀白配色的Ultraboost 20，鞋款以銀白兩色貫穿Primeknit+鞋面與BOOST中底，細節處則以橘紅色點綴，舉手投足都展現隨興不羈的態度。

J.Sheon以adidas自NASA ARTEMIS計畫汲取靈感所設計的Ultraboost 20 Space Race太空主題跑鞋為主角，輕鬆用運動風造型穿出最帥的派對穿搭。（圖／品牌提供）

在另一套搭配中，J.Sheon換上深色系的Space Race服飾與Ultraboost 20，全黑運動套裝在袖子與褲子側邊都加入具有反光效果的金屬銀、帶出層次，搭配太空酷黑款Ultraboost 20，黑色鞋面與鞋側太空銀三線標誌完美呼應服裝色調，適合日常喜歡黑色系穿搭的朋友。