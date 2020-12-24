今天晚上是平安夜，明天就是許多人期待的耶誕節，在這天大家往往會準備禮物送給身邊重要的人，或是與三五好友相約交換禮物，如果你也有送禮需求，卻還沒有選好禮物，快來臨時抱佛腳，看看以下絕對不出錯的美妝耶誕禮推薦，閉眼隨意選一樣都能送到心坎裡！

▍1.Melvita蜜葳特冬日森林、奇幻耶誕

期待這麼久總算迎來耶誕節，今年蜜威特結合冬季自然恩惠與動物為主題，精選多款人氣新品與經典商品，包含甫上市的全新紅心蘋果香唇油系列、薰衣草舒壓好眠滾珠凝露、有機牙膏全新改版等等，再結合宛如動物森友會的滿額好禮，還有每年耶誕節都不會讓消費者失望的免費法式原裝禮物包裝服務，邀請大家一同透過有機保養閃耀整個冬季。

Melvita蜜葳特紅心蘋果香唇油高潤度油質配方，帶來極度保濕滋潤與不黏膩的絕佳舒適感，迎接歡愉耶誕歲末時光。（圖／品牌提供）

Melvita蜜葳特滿額NT.3,800送好禮，將可愛的動物化為2021主題月曆，可愛模樣絕對深受大小朋友喜愛，更適合上班族擺放於桌上當作療癒小物。（圖／品牌提供）

▍2.ADDICTION耶誕彩妝

今年ADDICTION的耶誕彩妝推出與來自NY的時尚品牌AREA共同聯名、展現時髦炫目光采的彩妝系列。打開化妝包的瞬間，彷彿來到紐約時裝周的後台，散發前所未見、閃爍近未來感的光芒。從雙眸、臉頰、唇部到指尖都享受沉浸在聚光燈下閃爍著五彩繽紛的奢華魅惑氛圍！最值得入手的就是「癮時尚派對限定組」，含眼影盤、手拿包、炫癮唇蜜、指彩油，只要NT.2400就能一次全部入手，CP值超高！

ADDICTION耶誕限量推出的「癮時尚派對限定組」，NT.2400。（圖／品牌提供）

▍3.未來美限量耶誕禮盒

未來美推出限量的耶誕禮盒，連韓劇女神劉寅娜都驚呼「最愛的保養都在這盒」！裡面有保濕水精華、保濕輕乳霜、修護安瓶精華膜、毛孔速淨粉泥膜、8分鐘氣墊面膜、8分鐘安瓶面膜、8分鐘升級面膜、POWER 8微晶膜，原價NT.5156，特價52折，NT.2680就能把女神激推的保養品全部帶回家！

未來美限量耶誕禮盒，NT.2680。（圖／品牌提供）

劉寅娜最愛的保養品都在「未來美限量耶誕禮盒」之中！

▍4.Farcent香水城市香氛禮盒組

受到台灣女生喜愛的Farcent香水系列，特別與國際級設計師攜手合作，於耶誕佳節前夕推出「Farcent香水城市香氛禮盒洗沐組」與「Farcent香水城市香氛禮盒香氛組」，透過城市造型、金屬線條點綴與香氛產品的相互輝映，讓每一個期盼旅遊的心，透過層次香氛漫遊喜愛的城市，現在只要活動期間於花仙子官方網站消費Farcent香水全系列商品滿額NT.999，即可獲得Farcent香水城市香氛洗沐組或香氛組禮盒，限量40組、不挑款隨機出貨，送完為止。

Farcent香水城市香氛禮盒香氛組。（圖／品牌提供）

Farcent香水城市香氛禮盒洗沐組（圖／品牌提供）

▍5.「戀愛香氛」人氣首選

今年許多網友熱烈討論、最受歡迎的「少女香」，除了有少女系的香水、沐浴露之外，更有香氛大廠推出「CHU戀愛能量香氛」，有一系列「戀愛能量香氛袋、室內香氛、香氛噴霧」等商品，主打韓系少女流行的微甜戀愛香，萃取大自然新鮮花果的香氣，添加獨家瑞士專利情感香氛，透過嗅覺傳達至大腦提升戀愛力，聞了馬上戀愛力激增，也成為今年耶誕交換禮物的首選。

耶誕交換禮物準備「戀愛香氛」，不用花大錢就能買到少女們最愛的香氣！（圖／品牌提供）

▍6.L’OCCITANE耶誕限量包裝

L’OCCITANE歐舒丹每年耶誕推出的限量商品都會造成一波討論熱潮，今年推出節慶嘉年華系列，以甜甜價就能收集多款經典明星商品，星型及耶誕樹的可愛造型，保證榮登今年最佳送禮王！除了馬鞭草、櫻花、乳油木、杏仁等經典系列之外，今年更首度推出男士及髮品兩款彩球，不管送禮對象是誰，都能找得到最適合的！

L'OCCITANE這次耶誕節將經典商品裝入星型及耶誕樹的可愛造型鐵盒中，讓人愛不釋手，絕對能榮登送禮王！（圖／品牌提供）