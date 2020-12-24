美妝控對於底妝的追求沒有極限，要足夠遮瑕，又要保溼、持久，不能有厚重感，最好還能有高級的細緻光澤！資生堂聽到大家的心聲，全新推出「超進化光感緊緻粉底」，利用隨光應變技術，時時刻刻提升肌膚底妝光澤，為生活發光！

2019甫上市就造成全球轟動的「資生堂超進化底妝家族」，是許多人的持妝首選，更被業界封為最強底妝黑馬。2021年1月，資生堂將日本頂級護膚技術與創新光感科技結合，推出全新超進化光感緊緻粉底。

「超進化光感緊緻粉底」全球推出30色，資生堂根據台灣女性膚色需求精選12色。（邱映慈攝）

延續資生堂實驗室專利動態煥新科技，結合劃時代隨光應變技術，有效感應環境中各種光源，隨時隨地呈現光澤水潤妝感。同時改善臉部細紋、膚色不均以及缺乏膠原蛋白肌膚困擾，長時間不黯沉、不卡紋、不脫妝，舒適透氣抗暗沉，髒汙不附著，妝感更清新！

「超進化光感緊緻粉底」隨時隨地呈現光澤水潤妝感。（邱映慈攝）

這罐全新的粉底還擁有精華液般保濕輕盈的質地，每一次上妝即是緊致保養。超強延展性，讓服貼底妝疊擦也不厚粉，瞬間遮蓋撫平細紋瑕疵。添加山毛櫸芽萃取精華，長效補水，即使是沙漠乾肌，也能一抹水嫩，全天保濕遮瑕。

「超進化光感緊緻粉底」質地如精華液般保濕輕盈。（邱映慈攝）

粉底內含透光粉末、鏡面微晶粒子與多層結構粉末；高度遮瑕，為肌膚創造自帶濾鏡般的光澤。賜予膚色無瑕光芒。矯正皺紋產生的陰影，使肌膚顯得更緊緻年輕。

「超進化光感緊緻粉底」含透光粉末、鏡面微晶粒子與多層結構粉末，讓肌膚呈現細緻高級的光澤感。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 資生堂超進化光感緊緻粉底*1

★公佈時間 ｜ 2020/12/31

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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