台中市將出現一座在台灣大道的天空游泳池。（盧金足攝）

富旺國際24日舉辦「富旺天際W ONE」開工儀式。（盧金足攝）

富旺國際24日舉辦「富旺天際W ONE」開工儀式。（盧金足攝）

力邀綠建築大師劉偉彥、燈光設計袁宗南、空間設計蘇靜麒、雙結構技師戴雲發＆劉醇儒等大師團隊。（盧金足攝）

在20多層樓的頂樓，宛如電影場景般的「懸空透明泳池」游泳，是什麼感覺！這座突出空中五公尺的透明池底，往下看是車水馬龍的台灣大道，往前俯瞰秋紅谷生態公園，以獨特工法打造，就是台中市將出現的首座天空游泳池。

「就是要將世界建築實踐於台中！」富旺國際董事長林正雄表示，台中市的發展、投資如火如荼，尤其看好七期市政中心、十二期，以及未來「水湳智慧城」重大建設計畫，讓「富旺天際W ONE」更加具備價值性與增值性。

台灣大道是台中市交通要道，連北部建商都爭相插旗台灣大道，台灣大道的門牌為建案鍍金，上櫃品牌「富旺國際」展現整合實力，選定七期、十二期兩大特區核心位置，釋出西屯區精華地段全新個案「富旺天際W ONE」，以接軌國際飯店規格、世界宜居熱潮之規畫，興建台中首見的「懸空透明泳池」地標建築。

富旺國際建設事業處總經理林宗毅表示，他與妻子到國外旅遊時，常會考察飯店的設施，發現有處蓋在懸崖旁的透明游泳池，他決定在台中市打造頂樓全長廿三公尺的游泳池，最特別的其中五公尺，是懸空在頂樓，泳池底全部透明，在游池中游泳，猶如在蔚藍天空中變成水中蛟龍。

「很多人都期待這座在與倫敦、新加坡或上海等國際城市知名飯店地標相比，毫不遜色的SKY POOL VILLA」，林宗毅指出，透過SPA池、健身房、星空酒吧與空中花園等會館級公設規劃，讓飯店氛圍，就是住家日常。

座落台灣大道上、秋紅谷公園第一排的超高建築外觀，採城市綠洲般的垂直綠化、國際時尚LED光雕等細緻手法，打造目光聚焦、高度辨識的地標建築，實現城市共融、天際共榮的仰望，讓建築力，就是美學力。

富旺國際24日舉辦「富旺天際W ONE」開工儀式，展現對建築高度信心，更將為台中城市天際線，刷新視覺。

林宗毅強調，傳承並精進「富旺2.0建築觀」，觀察國際宜居潮流，凸顯智能、綠能生活宅，同時創造當代時尚風格，力邀綠建築大師劉偉彥、燈光設計袁宗南、空間設計蘇靜麒

、雙結構技師戴雲發＆劉醇儒，以及國家甲級營造「成中恆營造」頂尖團隊等建築翹楚、國際設計，精心打造「富旺天際W ONE」地上23樓、地下樓的超高大樓地標建築。

交通地利，加上鄰近中科、精科園區與工業區等高質量人口紅利，不久將來，更伴隨七期商辦完工、所帶來的居住需求跟著提升，也將為周邊住宅或租金市場創造看漲。