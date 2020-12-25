南韓32歲知名饒舌歌手Jessi，昨日(24日)晚間受邀擔任年底娛樂盛會《KBS演藝大獎》頒獎典禮的頒獎嘉賓時，以一襲貼身晚禮服性感出席，受到大批粉絲的讚賞。

Jessi日前才在2020 MAMA頒獎典禮上榮獲「最佳舞蹈表演獎」，隨後又在2020 TMA頒獎典禮上獲得「最佳表演者賞」，人氣直衝天際。24日她也受邀出席擔任《KBS演藝大獎》中「新人獎」的頒獎嘉賓，不僅與「國民MC」劉在錫再度搭檔，搞笑互動受到觀眾一致好評，Jessi當天所穿的低胸晚禮服也相當吸睛。

Jessi私下穿搭風格一向前衛、大膽，從不吝嗇展現凹凸有致的葫蘆身型，在昨日的頒獎典禮上她依然不負眾望火辣登場，穿著一件藍色平口貼身禮服搭配十字型項練及一頭烏黑亮麗的長髮，大方秀出豐滿上圍展現致命女人味，吸引超過58萬人按讚。

Jessi擁有美艷外表及魔鬼身材，先前還曾在節目上大方承認整形，直率性格使她圈粉無數。今年7月她以單曲《NUNU NANA》爆紅後，再透過節目與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」，同樣引爆話題，成為家喻戶曉的女星。