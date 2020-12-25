大馬正妹周甄娜（Jenna）以浮誇好身材受封「真人版娜美」，從直播界一路紅到IG，個性大方的她不定期就會發出福利美照圈粉，目前已經吸引超過255萬人追蹤，頗受網友們喜愛。周甄娜近日應景換上聖誕裝，豐滿胸型意外引發話題。

周甄娜近日PO出一系列聖誕寫真，更俏皮發問：「聖誕節快到了，你準備好了嗎？」照片中，她大方穿上兩截式的大紅色聖誕服裝，搭配上同色系聖誕帽跟手套，隨地坐在家中擺設的聖誕樹前，紅色短上衣顯然快被撐開，微微露出事業線，中空設計使得纖腰曲線嶄露無遺，下半身搭配真理褲，連翹臀都全看光。

周甄娜犯規級的曲線一曝光就引發熱議，讓粉絲們看了紛紛大讚：「我準備好過聖誕節了」、「希望你是我的聖誕老人」、「聖誕老人你可以來拜訪我嗎？」、「太辣了」、「這套超強」等。

周甄娜超惹火的聖誕造型清晰可見白皙的皮膚，一轉側面也藏不住她的翹臀S曲線，養眼穿搭十分引人遐想，其實身材纖瘦的她，身高只有158cm，是不少男性粉絲心中的小隻馬女神。