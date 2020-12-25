南韓知名性感辣模申才恩(신재은 /Zenny)，以天使臉蛋、32E魔鬼身材在網路上迅速竄紅，吸引超過217萬人追蹤。昨日(24日)平安夜申才恩也應景的在個人群平台上曬出「福利影片」，大秀火辣好身材，令網友看得直噴鼻血。

申才恩雖然已在2019年升格為人妻，但私下的穿著風格依然性感火辣。為了迎接耶誕節的到來，申才恩不忘在個人IG上貼出不久前分享過的辣照側拍影片，只見她上半身赤裸，下半身則是穿著黑色鏤空造型絲襪，對著鏡頭擺出各種性感姿勢，尺度破表令粉絲們暴動，吸引超過21萬人觀看轉發。

不過，這不是申才恩第一次在IG上曬出耶誕穿搭，上周她便曾PO出穿著紅色比基尼搭配俏皮兔耳髮箍的辣照提前慶祝耶誕節，同樣引爆話題。

申才恩過去便憑著凹凸有致的身材曲線而受到服飾品牌的青睞成為御用模特兒，她還曾多次登上成人雜誌《MAXIM》的封面，並在「MISS MAXIM」選美活動中票選為最性感的封面女郎，逐漸打開知名度，加上她總是不吝嗇的在網路上分享火辣身材，使她成為不少男性心目中的性感女神。