南韓超人氣網紅ohttomom (오또맘)，靠著天使臉孔及超浮誇的惹火身材走紅，在網路狂吸83萬人追蹤。ohttomom近日也應景化身為性感的耶誕女郎，並在個人社群平台上曬出熱舞短片，吸引網友的目光。

Ohttomom不久前便在個人IG上率先公開耶誕造型，只見她穿著一件大紅色短裙搭配透膚黑絲襪，領口超深U及背部鏤空的設計使白皙美背與豐滿上圍一覽無遺，加上一雙大長腿的加持，讓性感指數瞬間爆表。

平安夜(24日)當天，Ohttomom也曬出「耶誕福利影片」，再次穿上聖誕裝的她配合抖音的音樂對著鏡頭扭腰擺臀，下一個影片則是以「上帝視角」拍攝向粉絲們送上耶誕祝福，並秀出大尺寸性感深溝，使網友們看得臉紅心跳，直呼「鼻血噴出來了」、「這位耶誕女郎可以來我家送禮物嗎」、「身材太辣了」。

Ohttomom除了擁有亮麗外型，170cm的高䠷身材也同樣吸睛，加上她經常在IG上分享穿搭「福利照」及抖音短片，秀出前凸後翹的曼妙身材，使她即使已是一個孩子的媽依然擁有大批粉絲支持。