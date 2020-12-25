南韓性感女團Fly With Me成員Shasa，以甜美臉蛋及惹火身材打開知名度。為了迎接聖誕節的到來，Shasa也應景的換上火辣的馬甲耶誕裝，並送上性感的熱舞短片，令網友看得大噴鼻血。

Fly With Me自2008年出道時，便以「性感火辣」的造型在網路上受到討論，加上舞步尺度經常遊走在19禁邊緣而被網友封為「19禁女團」，過去還曾在大學校慶表演時與男學生大跳貼身辣舞而遭到撻伐，人氣也因此水漲船高。

不過，Fly With Me近期因受新冠肺炎疫情影響，使工作量銳減，人氣成員Shasa便將重心轉向網路發展，積極在個人IG上更新近況並分享熱舞短片吸引超過24萬人追蹤。

24日晚間，Shasa也不忘換上應景的聖誕裝扮與粉絲們同樂，只見她穿著一件大紅色爆乳連身衣，胸下及腰部挖空的設計使豐滿上圍及性感雪肌一覽無遺。隨後Shasa也PO出如百老匯般的熱舞影片，展現性感舞技與曼妙身材，令網友忍不住直呼「太性感了」。