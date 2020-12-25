台灣女星拐拐（許采晴/Sabrina）以網拍模特兒出道，靠著天使臉孔及惹火身材受封「網拍女神」稱號。拐拐近日為了歡慶聖誕節，她特別精心準備了一組大尺度辣照祝粉絲「平安夜快樂」，傲人身材一覽無遺，讓粉絲們看了瞬間陷入暴動。

拐拐說：「美麗的照片背後可是好幾隻手在旁邊輔助才能有這樣的效果，最重要我這樣跪了四十分鐘腳超級超級麻，但看到照片成果覺得非常值得啊！」只見她特地畫了復古妝容、戴上黑色假髮，化身性感尤物，更留下hashtag表示「快來拆封我」，以情話大撩粉絲。

拐拐在寫真中不僅全身沒穿，更只用雙手捧住豐滿上圍，側身大方展現美胸弧度及纖腰，光是秀出逆天S曲線就引起熱烈討論，粉絲們看了也紛紛大讚：「好愛你的聖誕禮物」、「辣到不要不要的」、「太有創意了！喜歡這個」、「天呀我以為外國人！超美～」、「好強喔辣翻」等。

拐拐擁有168公分修長身材及D罩杯美胸，她熱愛歐美性感風穿搭，近年更發揮超強時尚感及商業頭腦，推出個人運動服飾及內衣品牌，從不吝嗇秀出火辣曲線展現品味，是眾多女性粉絲們的時尚指標。