人氣YouTuber「白癡公主」（痴痴）以KUSO配音迪士尼動畫闖出知名度，天生的無厘頭個性和搞笑形象超圈粉，目前已吸引超過百萬粉絲訂閱。白癡公主近日在IG發出一組朦朧感的聖誕寫真，傲人的美胸瞬間引起網友們熱議。

白癡公主近日上傳2張爆乳辣照，只見她大方穿上大紅色細肩帶洋裝，渾圓的車頭燈令人無法忽視，和鏡頭前常以「貧乳」、「A減」等詞自嘲的形象差很大，滑到第二張照片仔細一看，才發現她竟是穿上「假奶背心」，讓許多網友跌破眼鏡。

白癡公主搞笑表示：「聖誕少奶奶祝大家剩蛋快熱！喔齁喔齁」，更表示「痴痴聖誕寶貝寫真集限量已經全數賣完」，幽默的發文成功逗樂大票粉絲，也釣出不少粉絲留言力挺：「古典痴痴」、「不要瞎掰好嗎」、「喜感十足啦」、「超漂亮的啦！有大有大」、「第二張直接破功」，還有人大嘆「想買同款背心，可是沒買到」。

私下的白癡公主真實身高163公分，是身材纖瘦的修長型美少女，近期她透露自己邁入健身的世界，大方分享上健身房運動的照片，光是一握拳就能清楚看見手臂上的肌肉線條，體態緊緻勻稱令人相當稱羨。