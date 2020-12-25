美式休閒服裝品牌Gap年終狂歡大減價於今日正式開跑！全場正價商品4折起，冬季外套、嬰兒系列全面6折起，從經典時尚帽T、牛仔褲、抗冬避寒的大衣外套，到療癒感十足的仿羊羔絨系列，皆提供重磅優惠，滿足冬季兼顧時尚及保暖的穿搭提案。

首先盤點此波女裝超省單品，不管是煙管褲、男友褲，還是喇叭褲通通有，減價期間，不到600元即可入手與女星王淨同款的Logo大學T，而女裝多款綠色與紅色的豐富搭配頓時也成為聖誕派對中的時尚穿搭首選。

不到600元即可入手與女星王淨同款的Logo大學T。（圖／品牌提供）

另外，隨著溫度漸漸降低，年終狂歡大減價更是購入抗寒裝備的絕佳時機，兼具保暖與時尚的羽絨外套下殺至6折，原本一件原價近三千元的外套來到幾乎半價的優惠。而大受好評的超人氣單品「仿羊羔絨系列」也驚喜納入6折列車中，展現女性輕柔氣質的針織毛衣則是一律4折起。

大受好評的超人氣單品羽絨外套也驚喜納入6折列車中。（圖／品牌提供）

男裝的部份，秋冬熱賣的超柔軟碳素軟磨系列及精選牛仔褲也在此次減價清單中，單件現省超過兩千元，以百元價就能打造冬季不敗的休閒裝扮。此外，呼應休閒正裝的流行趨勢，也很推薦兼具時尚及保暖的梭織格紋襯衫，加上大衣即可輕鬆穿出「抗寒Smart Casual」。