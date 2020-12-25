馬來西亞正妹顏妃（Gatita Yan）以天使臉孔和魔鬼身材走紅，個性大方前衛的她從不吝嗇展現身材，時不時就在IG上放送福利照寵粉，目前已經吸引超過244萬人喜愛。顏妃近日為了歡慶聖誕節特別發出辣照，超有誠意穿上特製的「聖誕戰袍」，巧妙遮住重要部位，讓粉絲們看了心癢癢。

在一年一度的聖誕節，顏妃依然不忘發出辣照與粉絲們互動，今晚她特別PO出貼文表示「聖誕節快樂！！！」更表示自己準備外出參加派對，她選穿一套鏤空到肚臍的短裙，細肩帶的設計看起來格外誘人，加上夢幻的白色羽毛及紅色薄紗點綴，整體穿搭相當搶眼。

顏妃除了透過戰袍大秀白皙皮膚，就連飽滿的雙峰弧線都一覽無遺，在胸下到腰部的位置更一路挖洞到肚臍，大方露出性感雪肌。先前顏妃也同框「真人娜美」周甄娜（Jenna），合體扮演火辣的兔女郎。

顏妃的限制級裝扮一曝光，立即吸引到網友們的目光，短短時間就吸引超過3萬人按讚，網友紛紛留言大讚：「美麗情人妳最靚」、「哇塞，如果小姊姊真的這樣穿去party，恐怕會暴動」、「聖誕快樂」、「顏妃女神好正」、「太漂亮了吧」等。