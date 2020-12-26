年末時刻，派對聚餐絡繹不絕，與家人好友歡聚傳遞愛與祝福。想在聚會場合以最佳造型亮相，一個搭配得宜的包款，成為不可忽視的細節，能適時地創造亮點並展現個人品味。

包含相機包、馬鞍包、迷你包等款式，皆為近來在時尚圈蔚為風潮的小包，輕巧易於攜帶。在有限的收納空間精選隨身必備物品，亦象徵著能體現人生重要性排序的卓然態度。

agnès b.小型肩背包的設計十分耐看。（圖／品牌提供）

agnès b.多款小型肩背包，設計雋永，包含典雅富有質感的皮革面料，以及充滿活力的輕盈尼龍，可輕鬆駕馭各種風格，與正式或休閒的派對造型搭襯。除經典永恆的深邃黑，並提供芥末黃、勃根地酒紅、暖焦糖色等具節慶氛圍的色彩。

以嶄新環圈金屬呈現b.字標識的b. Logo Ring系列（右）及Suzy相機包，不論哪種風格的派對造型都能完美搭配。（圖／品牌提供）

以嶄新環圈金屬呈現b.字標識的b. Logo Ring系列，令包款醒目而耀眼，小型的掀蓋斜背包，手挽與肩背兩用設計，打造多元穿搭樣貌；Suzy相機包採用色澤對比鮮明的滾邊，在現代輪廓中增添復古韻味；經典的黑色皮革肩背包，亦可當作手拿包使用，展露優雅迷人的女性魅力，不論哪種風格的派對造型都能完美搭配。