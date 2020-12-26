南韓42歲知名女星金思朗(김사랑)，過去曾以亮麗外表、凹凸有致的好身材聞名，近日推出全新電視劇的她，也受邀登上時尚雜誌《VOGUE KOREA》的封面，驚人的美貌與性感的穿搭，引起網友熱烈討論。

金思朗日前受到時尚雜誌《VOGUE KOREA》的邀請，為知名品牌「Mauboussin」演繹新一季的產品，只見她在一系列的照片中穿上白色低胸洋裝及黑色禮服，超深V領的剪裁使飽滿的美胸弧線一覽無遺，配上多種華麗飾品，更顯性感女人味，網友看到照片後忍不住大讚「狀態實在太好了」、「姊姊怎麼這麼美」、「美到讓人無法呼吸」。

金思朗2000年時曾以甜美臉蛋及173cm的高䠷身材獲得韓國小姐冠軍，隨後進入演藝圈陸續在《這該死的愛情》、《王和我》、《東京，太陽雨》、《秘密花園》中嶄露頭角，並接拍《親愛的恩東啊》、《Abyss》等多部電視劇及電影，演技備受觀眾肯定。

金思朗11月份也再度推出電視劇《復仇吧》，在劇中飾演被丈夫陷害而捲入不倫戀風波的前記者，與尹素怡、鄭滿植等多位演員同台飆戲，吸引觀眾的目光。