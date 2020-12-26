美國39歲好萊塢女星潔西卡艾芭(Jessica Alba)長相甜美、身材火辣，曾在2007年被《男人幫》雜誌評選為「世上最性感的女性」，而現在即使已是3個孩子的媽身材依然保持纖細。近日潔西卡艾芭受邀登上雜誌封面，大秀凹凸有致的好身材，吸引粉絲的目光。

潔西卡艾芭擁有多國混血精緻五官與將近170cm的高䠷身材受到大批粉絲的喜愛，更憑著精湛的演技在美國影集《末世黑天使》中嶄露頭角，接著進軍大螢幕於《萬惡城市》、《歡迎光臨自殺小鎮》、《驚奇4超人》系列等多部電影中演出，成為家喻戶曉的女星。另外，潔西卡艾芭還在2011年創辦無毒母嬰用品品牌「Honest」，2017年粗估市值將近17億美元表現亮眼，使她成功轉型成為一名女企業家。

潔西卡艾芭近日接受女性雜誌《Women's Health》的邀請，拍攝一系列封面寫真，在公開的照片中潔西卡艾芭穿著緊身上衣及白色三角褲，大方展現前凸後翹的身材曲線及結實的腹肌線條，其他張照片她也不忘展示性感美背與修長美腿，令粉絲們看了忍不住留言「這身材真好看」、「很健美的身材」、「當了媽還是好辣」。

事實上，潔西卡艾芭雖已是3個孩子的媽，但她為了保持在最佳狀態，除了早上5點就起床上飛輪或是做瑜珈外，也不太吃醣類及澱粉類食物，只食用健康的高蛋白及高纖蔬果，讓她始終保持魔鬼身材。