台灣辣模網紅「Yumi.k」擁有精緻五官和G級好身材，過去她因被朋友肘擊胸部的影片在網上瘋傳而走紅，受網友們封為「巨乳女神」，目前個人IG已吸引超過103萬人追蹤。Yumi近日發出穿上背心的性感自拍，再度以超兇身材引發熱議。

Yumi光靠傲人上圍及姣好曲線就擁有高人氣，私下的她個性活潑正向，從不吝嗇秀出福利美照寵粉，經常在IG及臉書上發文與粉絲分享日常生活。Yumi近日穿上白色的U領背心放送惹火美胸，更分享自己遇到變態的可怕經歷。

Yumi表示，「去拿外送時，遇到一個從商店走出來的中年男子」，雖然外貌模樣正常，卻走到她面前開口表示：「妹妹你的腿好漂亮好漂亮」，她表示自己當下還沒反應過來，「因為第一次有人說我腿漂亮」，不料該名中年男子卻瘋狂跳針「說了至少10次」，惹得Yumi不禁破口大罵，才讓他閉嘴走人。

文章曝光後，讓不少網友留言回應：「他居然沒跟妳要電話，他是不是傻」、「只能說妳太美了所以他情不自禁」、「應該是說整體很漂亮而不只是腿漂亮」、「藝術角度～美不勝收」、「太辣了，這身材也太棒了」等。