「Top Beauty World」（簡稱TBW）近日公布2020年度全球百大美女排行榜，由27歲土耳其女星漢德埃塞（Hande Erçel）奪下今年的冠軍，成為「世界上最美麗的女人」，就連南韓人氣女星潤娥及「TWICE」周子瑜都只別拿下第4及第8名，足見競爭相當激烈。

漢德埃塞近日在IG發出一組西裝寫真，只見她身上的黑色西裝光是剪裁就十分大膽，厚實的墊肩搭配上深V領口，一路向下開到到肚臍上方，讓渾圓的美胸弧度全曝光，下半身則選穿三角型的緊身熱褲，點綴上閃亮的流蘇吊飾，養眼穿搭超吸睛。

漢德埃塞擁有深邃魅惑的五官及175cm身高，焦糖色皮膚及緊緻身材超逆天，讓她在19歲就成為土耳其小姐，目前積極以演員及模特兒身分活躍在演藝圈內，過去曾登上《Marie Claire 美麗佳人》、《ALEM》、《MAG》等時尚雜誌，在IG上坐擁超過1792萬位追蹤者支持。

漢德埃塞過去以浪漫喜劇《愛的詮釋》（Aşk Laftan Anlamaz）走紅，自然清新的演技廣受好評，私下的她個性活潑愛笑，從不吝嗇在社群平台上分享日常生活與網友們互動，更少不了放送限制級辣照寵粉，健美形象深受廣大男女粉絲喜愛。