22歲日本女星藤田妮可（藤田ニコル/Nicole Fujita）擁有俄羅斯、波蘭及日本血統，不僅以高顏值圈粉無數，模樣可愛的她更是女性時尚雜誌《ViVi》的專屬模特兒，目前在IG上已吸引超過364萬粉絲追蹤。藤田妮可近日化身「美少女戰士」登上雜誌封面，成功以火辣身材吸引粉絲們的目光。

藤田妮可在日本雜誌《ViVi》2021年2月號封面中，穿上細肩帶背心扮成真人版月光仙子，她巧妙戴上一頭金棕色假髮，更把瀏海梳成中分，再綁上雙馬尾，整體造型俏皮又吸睛，搭配上一雙水汪汪大眼，令粉絲們看了全被電暈。

藤田妮可日常熱愛分享雜誌工作的拍攝花絮，更會透過發出火辣自拍和粉絲們互動，今年2月她火熱推出第一本個人寫真集「好きになるよ？」（你會喜歡嗎？），為了宣傳，她大方秀出上半身全裸的美圖，更僅用單手遮胸，撩人姿態意外讓超兇身材曝光。

在寫真集中，藤田妮可顛覆過去純真天然的印象，大秀成熟小女人魅力，而她前凸後翹的好身材，是不少女性們心目中的完美理想身材的女星，她曾大方表示自己的美臀曲線是透過持續健身鍛鍊出來，唯有透過運動才能保持上鏡的身材。