實力派男神謝佳見在年末耶誕節前夕，以一襲白色針織上衣搭配上世家伯爵的腕錶及Possession系列珠寶作品，為粉絲們獻上最誠摯的祝福。

謝佳見不僅勇奪過馬來西亞金視獎最佳男演員桂冠，更多次入圍海內外重要獎項。其事業觸角更擴及至舞台劇、歌手等，強烈的企圖心和對於工作無可挑剔的完美堅持，造就他在華人影視圈當中佔有一席之地，且越見其高度的影響力。

謝佳見所配戴的Polo系列孔雀綠面盤精鋼自動腕錶，一直將男性在褪去紳裝後的瀟灑模樣，以不同作品呼應男人的絕佳品味。圓中帶方的高識別度的錶殼，更是獨步全球的摩登設計，成功挑戰傳統製錶對於錶殼呈現上的既有思維，這也間接地道出Polo系列腕錶所賦予的「Game Changer」精神，不斷地挑戰著陳規，以更具前瞻性的眼界和魄力，不斷改寫遊戲法則，堆砌出宏偉的自身高度。

謝佳見戴上Polo系列孔雀綠面盤精鋼自動腕錶呼應絕佳品味。（圖／品牌提供）

這款作品更有著獨特的視覺挑逗，孔雀綠的面盤具有著幻彩般的效果，在光影下時綠轉藍的漸變姿態，更令人聯想起北國極光的流動模樣，將迷幻的宇宙天際，悄悄地收置在方寸的面盤間。