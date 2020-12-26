海瑞溫斯頓（Harry Winston）海洋Ocean系列全新腕錶，首度大膽嘗試黑白配色，也保有品牌經典的Winston Blue以及哈瓦那棕色，重新詮釋設計美學。有別於今年其他腕錶作品的璀璨繽紛，Ocean系列錶款看似低調卻不失奢華，如琴鍵般黑白交織，展現潮流時尚風格。

Ocean系列雙逆跳功能腕錶首次推出兩款全新白金錶款，配以大膽簡約的黑白色調。這兩款奢華運動腕錶採用鑽石、珍珠母貝和黑色漆面細節的耀眼設計，呈現於18K白金材質錶殼之上，鑲有199顆耀眼鑽石，散發極具動感的強烈風格。

Ocean系列雙逆跳功能腕錶首次推出兩款全新白金錶款，配以大膽簡約的黑白色調。（圖／品牌提供）

Ocean系列Sparkling則是一款令人驚嘆的腕錶作品，釕晶打造的錶盤折射出動人的異彩，兼具了運動風格與典雅氣質，既體現了尖端的製表工藝也展現了「鑽石之王」的珠寶傳承，全球僅限量20只。

全新Ocean系列腕錶透過品牌頂尖製錶工藝、鑽石與寶石鑲嵌悉心呈現，加上超凡機芯工藝以及無與倫比的頂級美鑽與珠寶鑲嵌工藝，再創「鑽石之王」殿堂級珠寶腕錶的永恆傳奇。絕對是年底犒賞自己或是所愛的人的珍貴時光獻禮。