韓國知名辣模Jess，過去便以火辣的好身材在網路上打開知名度，近幾年轉型成為「內衣店老闆娘」後，便經常透過個人社群平台為自家服飾品牌宣傳。近日她在IG上曬出新品攝影側拍，火辣的造型與極致的好身材，令網友看得臉紅心跳。

Jess擁有混血兒般的精緻五官與170cm的高䠷身材，加上D級傲人上圍讓她成為各大品牌合作的女模之一，在網路上迅速竄紅。隨著名氣越來越大，她也在多年前創立個人內衣品牌，專門販售無鋼圈內衣及性感內衣，並以健康形象多次在IG上大方分享凹凸有致的好身材，吸引超過53萬人追蹤。

近日Jess也再次擔任起自家品牌的模特兒，並透過IG分享新品側拍影片，只見短片中她穿著一件黑色蕾絲馬甲連身衣，快速得對著鏡頭擺出專業的姿勢，低胸又鏤空的設計使她修長美腿與飽滿曲線一覽無遺，吸引超過5萬人按讚。

Jess先前也曾在IG上PO出火辣的「上空照」，大秀完美曲線，同樣引起網友熱烈討論，紛紛留言「要流鼻血了」、「天哪！這太辣了」、「她的男友真幸運」。