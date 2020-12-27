加拿大31歲女星妮娜道伯瑞(Nikolina Dobreva)，因在美國影集《吸血鬼日記》中飾演Elena Gilbert一角而走紅。近日她受邀登上時尚雜誌《W》的封面，並在網路上公開一系列寫真美照，大方秀出火辣好身材。

妮娜道伯瑞過去曾憑著甜美臉蛋成為一名模特兒，後來開始接拍廣告並得到電影試鏡正式出道成為演員，並在電視劇《吸血鬼日記》中打開知名度，陸續在電視劇《壁花男孩》、《限制級戰警：重返極限》、《別闖陰陽界》及電影《殺戮遊戲》中演出，人氣逐漸攀升。

妮娜道伯瑞近日也受到時尚雜誌《W》的邀請，為精品香氛「Dior Parfums」拍攝一系列美照。只見照片中，妮娜穿著一件黑色貼身上衣搭配星空長裙，透視薄紗的材質使她一轉圈內搭三角小褲及大長腿若隱若現，全身散發致命女人味，吸引超過234萬人按讚。

另外，隨著新冠肺炎疫情再度爆發，妮娜道伯瑞不久前也在個人IG上PO出身穿防護衣準備搭機時的「機場時尚」，並在貼文中表示「安全第一」，吸引大批粉絲及好友們跳出來留言「1000000%」、「妳實在太可愛了」、「女神一定要保護好自己」引發話題。