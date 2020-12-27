29歲大陸女星鄭爽以電視劇《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》走紅，清純外貌與不做作的自然形象深受廣大粉絲喜愛。鄭爽近日受邀登上時尚雜誌封面，她身穿一系列PRADA套裝秀身材，更用高顏值演繹黑白質感大片，以難得一見的冷冽風格解鎖新刊。

鄭爽近日登上《周末畫報》Style版封面，她在寫真中化上獨特風格的眼妝，粗黑眼線把她的眼神變得更銳利有神，搭配上平瀏海及黑直髮，在鏡頭下看起來十分有個性，一改過去總是溫柔清新的形象，讓眾人看了驚呼連連。

鄭爽近日登上《周末畫報》Style版封面。（圖／摘自微博@周末画报STYLE）

鄭爽除了穿上吸睛的PRADA抹胸禮服裙，大秀骨感曲線及逆天長腿，更以白色無袖襯衫搭配黑色長褲，腳踩黑色穆勒鞋，手拿最新腋下包款「Cleo」增添穿搭的層次感，超強的時尚品味讓粉絲們看了紛紛大讚：「黑白光影下的小爽好高級」、「很棒的風格突破」、「暗黑系鄭爽」、「寶貝小爽太美了」、「太酷了吧我的姐姐」等。

鄭爽在寫真中化上獨特風格的眼妝，在鏡頭下看起來十分有個性。（圖／摘自微博@周末画报STYLE）

鄭爽私下的性格直率有趣，是演藝圈內少見被貼上「放飛自我」標籤的演員，在專訪中，鄭爽坦然地分享了自己關於事業、流量、壞情緒的種種看法，展現真實和直接的一面，也許「做自己」正是她受歡迎的最大原因。

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