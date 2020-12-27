39歲美國「第一千金」伊凡卡川普（Ivanka Trump）以沙漏型身材及大方形象深植人心，因在選戰期間總是陪伴在川普身邊引發關注，她不僅擁有高顏值及金頭腦，就連穿搭品味都備受肯定，雖然老爸川普連任失利，總統任期剩不到四周，依舊擋不住她的高人氣。伊凡卡近日公開現身演講，再度以超強衣品驚艷全場。

伊凡卡在美國當地時間21日前往東南方的喬治亞州發表演講，她選穿一套深藍色雙排扣大衣現身，皮膚白皙的她穿上藍色之後更顯透亮襯膚色，只見她巧妙內搭一件白色高領毛衣，露出領口營造出對比的色彩搭配，清爽的撞色組合令人看了為之一亮。

雙排扣大衣修身的剪裁成功勾勒出伊凡卡凹凸有致的身材曲線，外套的長度恰好落在膝蓋上，可讓顯得身材更修長，不僅在寒冷的天氣中可以達到完美禦寒效果，一穿更能立刻展現幹練的氣勢，更給人正式專業的視覺感受，光是一出場就大受好評。

伊凡卡擁有180cm的超模身高，因此在套上裸色系漆皮長靴之後更顯得修長，尤其寬鬆的長筒靴可說是粗腿人的瘦身利器，十分推薦給有小腿肌困擾的人。