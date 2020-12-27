被譽為濕敷神器的「薏仁清潤化妝水」多年來憑藉好口碑，稱霸各大美妝排行和開架通路，擄獲大批消費者的心。這款化妝水在亞洲市場分為imju國際版以及naturie日本版，台灣過去皆引進imju國際版，今年imju決定將台灣與日本正式同步，全面引進naturie日本版，從此不需再因版本不同而困擾。

市面上到處可見同樣以薏仁萃取為成分的產品，naturie以「無香料、無著色、低刺激性」作為特色，富含薏仁萃取精華成分，修復粗糙肌膚，提供每日肌膚最簡單也最必要的水分補給，疫情之下沒辦法到日本旅遊沒關係，就讓從日本飄洋過海的naturie伴大家補肌膚的水、解旅行的渴。

除「薏仁清潤化妝水」，品牌全新推出「薏仁清潤浸透乳液」，為薏仁清潤保濕系列產品再添生力軍。每日護膚程序中，「乳液」是將水分緊緊鎖在肌膚的重要步驟，而過往在使用乳液時，黏膩感和保濕度的平衡往往是最大的困擾，naturie全新推出能夠高效維持肌膚水分的「薏仁清潤浸透乳液」，採用既可以打造高保濕力，質地又能維持清爽不黏膩的雙全技術，防止水分從肌膚外層蒸發，並牢牢鎖住肌膚內層的水分，維持一日所需含水量，肌膚咕溜滑嫩超有感。

薏仁清潤浸透乳液添加保濕力超群的「甜菜鹼」，水分層層滋潤滲透，搭配「W型鎖水膜」，於肌膚表面形成保濕薄膜，讓肌膚達到油水平衡的完美狀態。（圖／品牌提供）

保養不需要瓶瓶罐罐，naturie薏仁清潤系列產品以天然薏仁萃取精華，搭配上三大主打特點「無香料、無著色、低刺激性」，輕鬆為肌膚補水。早上出門前以化妝水輕拍於臉上保濕，再搭配清爽不黏膩的乳液鎖住水分，保濕同時提亮氣色，簡單兩步驟保養就能進入上妝，不必擔心底妝起屑。睡前保養儀式當然也不能少，洗完臉後以化妝水濕敷三至五分鐘，再厚擦一層保濕凝露，如薄膜般包覆肌膚防止水分蒸發，就算天冷夜晚開暖扇也不必擔心，早上起來皮膚依舊水潤透亮。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得naturie薏仁清潤化妝水、乳液、凝露正品*1組

★公佈時間 ｜ 2020/12/31

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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