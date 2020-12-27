ANNA SUI香水因其精緻可愛的外型，及符合亞洲市場的香調，非常受到台灣年輕女生的歡迎。即將推出的全新香水「ANNA SUI綺幻飛行淡香水」外型就像迷你熱氣球，邀請大家閉上雙眼，乘坐上綿軟的粉紅色雲朵，翱翔於天際！

「ANNA SUI綺幻飛行淡香水」靈感源自一位被賦予力量並具有波西米亞精神的女孩，「綺幻飛行淡香水」啟發每個女孩內心的魔法、相信自已的那股堅強意志，將讓夢想成真。熱氣球被周圍的雲朵暈染上夢幻的粉紅色，滿載著女孩的夢想飄升於天際，在穿越雲朵上的那一剎那，一不小心傾瀉而出，不可思議地在雲端上幻化為一個真實的世界、一個充滿夢想的國度。在那裡，盛放的花朵閃耀著非比尋常的金屬光芒，太陽將熱氣球的籐籃照射地閃閃發光。眼前出現的，都是女孩腦海中的幻想。一起乘坐上粉紅色的熱氣球，抵達到那個所有夢想都能夠實現的地方！

調香師 Jean Jacques表示，「綺幻飛行淡香水」的香調靈感啟發，擷取自柔美的花朵，並於其中添加了的曲折變化，想像施展魔法於小巧可愛的白色鈴蘭花，將它變成甜脆的爆米花。（圖／品牌提供）

這款香水與以往最不相同的設計就是「無瓶蓋」，整體細膩地刻畫出熱氣球的邊框及藤編籃，彷彿經過陽光輝映出的金色光芒。淺粉紅色的香水液體展現柔美女性化特色，與金色的籐籃呈現對比。直接可使用的噴頭設計與瓶身完美結合，最值得收藏在梳妝台上的華麗夢幻逸品，全新誕生。

香氣部分是帶著輕盈空氣感的香氛，花果香調將妳的感官引領到雲朵上的奇幻國度。

前調：由彷彿是被水嫩的梨子親吻般、甜蜜多汁的佛手柑以及令人振奮的粉紅胡椒開啟。

中調：迎來鬆軟的鈴蘭，玫瑰和蓮花。

後調：溫暖而引人入勝的麝香及香草餘韻，加上甜脆爆米花作為結尾。

▍活動

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★獎品內容 ｜ ANNA SUI綺幻飛行淡香水5ml迷你小香*1

★公佈時間 ｜ 2021/1/7

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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