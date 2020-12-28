23歲美國超模貝拉哈蒂德(Bella Hadid)擁有空靈外表與175cm高䠷身材，更是辣媽超模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)的親妹妹，年紀輕輕便成為全球知名模特兒，在IG上吸引已超過3690萬人追蹤。貝拉哈蒂德近日在社群平台上公開火辣自拍，僅穿繃帶衣配上短裙辣秀姣好曲線，令網友們看了目不轉睛。

貝拉哈蒂德總是以前衛、大膽的時髦形象深植人心，不久前她才替品牌 Calvin Klein 拍攝一系列上空辣照，大秀豪乳引發討論，貼文一曝光就吸引百萬人按讚。近日她再PO出性感穿搭舊照，並表示這是在今年4月的樹木開花的時候所拍攝，令她相當喜歡。

貝拉哈蒂德穿著淺棕色短版上衣，胸前的打結設計乍看之下像極了繃帶衣，曬出緊緻的ㄦ字腰線與馬甲線，下半身則選穿俏皮的格紋短裙，讓逆天大長腿一覽無遺，最後腳踩Miu Miu彩繪長靴，以膝下款式拉長下半身身型，可看出她十分會面對鏡子自拍，光是隨手一拍都能成為時尚大片。

貝拉哈蒂德以好身材及穿搭造型再度引起目光，讓粉絲們紛紛大讚：「靴子真的好好看」、「你好辣」、「女神我愛你」、「連馬都知道要照鏡子」、「腹肌也太好看了吧」等。