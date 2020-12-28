香港女星王麗嘉（Irisa）是香港混血男星王敏德與名模馬詩慧的二女兒，遺傳自繼承到爸爸的中法、荷蘭混血基因，她擁有178.5cm身高及深邃臉蛋，讓她光是一出道就備受關注，也被網友們封為「最辣星二代」，人氣居高不下。王麗嘉近日同框姊姊王曼喜拍寫真，以中空穿搭展現邪惡酥胸，照片才剛曝光就立刻引發話題。

在這次公開的寫真中，王麗嘉穿上JACQUEMUS白西裝，在寬鬆的版型內竟一件內搭都沒穿，以中空穿法讓渾圓的半球下緣曲線被看光，畫面波濤洶湧，令人看了噴鼻血。而王曼喜則選穿雙邊露肩毛衣，同時以深V剪裁大秀酥胸。

王麗嘉作風洋派大膽，她近日更與好友Jenn Lam及Laiza一起換上義大利內衣Intimissimi拍寫真，三人一起穿上紅色薄紗套裝大秀身材，輕薄材質讓姣好的曲線一覽無遺，尤其傲人的上圍超吸睛。

身材火辣的王麗嘉時不時就會在社交平台上曬辣照圈粉，從不吝於拍性感照，大秀9頭身長腿和32D、24、35火辣三圍，堪稱高顏值的魔鬼女神，近年也被越來越多品牌相中出席時尚活動，晉升精品圈時尚寵兒。