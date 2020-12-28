南韓大勢女團MAMAMOO，日前以全新單曲〈AYA〉橫掃各大音樂排行榜，人氣也跟著水漲船高。而25歲的成員華莎，近日在個人社群平台上曬出超吸睛私服穿搭，引起粉絲們熱烈討論。

華莎的穿搭風格一向大膽、前衛，即使之前曾被拍到在機場「沒穿內衣」，或是直接用毛巾包裹著濕髮便前往電視台錄影而引起話題，但她始終堅持做自己，無論是在舞台上還是私底下的穿搭都不畏外界的眼光。

華莎近日為了幫「退貨遠征隊」中的大前輩嚴正化宣傳新單曲〈Hop in〉，特別單曲中獻聲，並在MV中以火辣的「胸口挖空連身服」性感演出，大展凹凸有致的葫蘆型身材，令粉絲們大噴鼻血。

另外，華莎日前也在個人IG上曬出為精品「Bvlgari」宣傳的火辣穿搭，只見她穿著一件深V領針織上衣，對著鏡頭擺出各種撩人姿勢，但胸口V到肚臍的設計使她一個轉身便秀出飽滿半球，坐在窗邊的全身照還額外加贈「腿根福利照」，辣到粉絲們直呼「華莎不可以辣」、「我要忍不住尖叫了」、「寶貝，可以不要再用照片殺人了嗎」。