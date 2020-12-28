南韓34歲女星林李智（이지영/ lee zy），過去曾以清純形象加入女團並活躍演藝圈，近期轉型成為YouTuber後改走性感路線，不時在YouTube頻道及個人社群平台上以火辣的穿搭風格彈奏樂器並分享生活。近日她在個人IG上曬出「大尺度私服穿搭」，令網友忍不住大噴鼻血。

林李智擁有甜美外表、纖細身材，自2005年拍攝印表機廣告後便一腳踏入演藝圈，陸續在《加油！菊花》、《黃金魚》、《魔女之城》、《致忘了詩的你》等戲中演出，也曾在2012年時加入女團「Gangkiz」，但隔年卻火速退團人氣始終無法提升，直到轉行成為YouTuber後，她一改過去清純形象改以火辣的透視造型彈奏鋼琴，反而因此在網路上竄紅。

林李智日前在個人社群平台上更新近況，只見她在貼文中詢問網友「大家都有吃聖誕節蛋糕了嗎？」並附上火辣的細肩帶V領造型私服，但領口V到肚臍的設計疑似太過低胸，讓她差點走光只能用愛心符號遮擋，引起網友熱烈討論。

另外，日前林李智為了迎接聖誕節的到來，便在聖誕節前夕率先曬出耶誕女郎造型辣照，胸口至肚臍皆鏤空的剪裁，使她火辣的曲線一覽無遺，加上她迷人的笑容，瞬間電翻一票粉絲，紛紛留言直呼「這套服裝太惹火了」、「身材不得了」。